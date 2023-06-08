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Может вызвать тошноту и галлюцинации. Эксперт назвала специю, с которой нужно быть осторожными

Фото: Мускатный орех нужно добавлять в еду осторожно (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Мускатный орех - это популярная специя, которая используется для придания аромата блюдам, а также иногда в выпечке. Но с ней нужно быть предельно осторожными, и не добавлять в еду в больших количествах.

Об опасности мускатного ореха для здоровья рассказала в Telegram эксперт по питанию Наталия Мазурик.

Что известно о мускатном орехе

Мускатный орех - это пряность, которую получают из косточек мускатного ореха. Она придает пикантный вкус первым и вторым блюдам, выпечке, десертам, безалкогольным и алкогольным коктейлям.

Продукт содержит витамины А, С, Е и группы В, минеральные элементы, элемицин, миристицин, сафрол, антиоксиданты, пектины, сапонины, крахмал, клетчатку, эфирные масла, что и обуславливает его свойства. Следует учесть, что в молотой специи полезные вещества частично разрушаются.

Чем опасен мускатный орех

Дело в том, что мускатный орех может вызвать тошноту и галлюцинации. Это происходит из-за того, что пряность содержит миристицин, который влияет на нервную систему.

Специалисты рекомендуют добавлять строго до 0,1 грамма мускатного ореха на порцию.

Кроме того, пряность употреблять при индивидуальной непереносимости, серьезных психических расстройствах, беременности (может спровоцировать выкидыш) и грудном вскармливании, а также малышам младше 3 лет. Детям постарше вполне можно давать выпечку с пряностью.

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спеціїмускатний горіхЗдоровое питание