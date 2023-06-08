Може викликати нудоту та галюцинації. Експерт назвала спецію, з якою потрібно бути обережними

Що відомо про мускатний горіх

Мускатний горіх - це прянощі, які отримують з кісточок мускатного горіха. Вони надають пікантного смаку першим і другим стравам, випічці, десертам, безалкогольним та алкогольним коктейлям.

Продукт містить вітаміни А, С, Е та групи В, мінеральні елементи, елеміцин, міристицин, сафрол, антиоксиданти, пектини, сапоніни, крохмаль, клітковину, ефірні олії, що і зумовлює його властивості. Слід врахувати, що у меленій спеції корисні речовини частково руйнуються.

Чим небезпечний мускатний горіх

Річ у тому, що мускатний горіх може спричинити нудоту та галюцинації. Це відбувається через те, що прянощі містять міристицин, який впливає на нервову систему.

Фахівці рекомендують додавати до 0,1 грама мускатного горіха на порцію.

Крім того, пряність не можна вживати при індивідуальній непереносимості, серйозних психічних розладах, вагітності (може спровокувати викидень) та грудному вигодовуванні, а також малюкам молодше 3 років. Старшим дітям цілком можна давати випічку з пряністю.