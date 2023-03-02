Мужчина провел в открытом море 24 дня и выжил благодаря кетчупу: детали невероятной истории

Житель острова Синт-Мартен в Доминиканской республике Элвис Франсуа оказался в открытом море на своей парусной лодке. Его вынесло в Карибское море, когда он делал ремонт на своем судне. Без пищи и воды ему пришлось провести 24 дня.

Элвис Франсуа занимался ремонтом своей парусной лодки, когда его выбросило из гавани. Он - не профессиональный моряк, поэтому управлять самостоятельно парусником не смог и вернуть его к берегу не удалось.

Попытки позвонить родным или друзьям не увенчались успехом, так как сигнал был очень слабым. Поэтому Франсуа пришлось провести в открытом море 24 дня.

"Ничего другого, как сидеть и ждать мне не оставалось", - объяснил мужчина.

Чтобы лодка не затонула, ему приходилось вычерпывать постоянно воду. Чтобы привлечь внимание, он выцарапал на борту лодки слова "помогите". Еще он пытался развести костер - как сигнал бедствия.

Продуктов на лодке почти не было, выжить ему помогли чесночный порошок, бульонные кубики и кетчуп - его мужчина употреблял трижды в день глотками. Воды у него тоже не было, поэтому он собирал тряпкой дождевую воду и это помогало ему утолить жажду.

А через 24 дня Франсуа заметил самолет и отправил ему сигнал бедствия. Пилот заметил судно и доложил об этом на берег. Через некоторое время моряка эвакуировали на борт проходившего рядом контейнеровоза.

Элвис Франсуа провел в открытом море 24 дня

Мужчину доставили в порт Картахены, где передали врачам. Он был сильно истощен.

"В какой-то момент я потерял надежду и думал о своей семье. Я благодарю своих спасателей, если бы не они, я бы вам сейчас не рассказывал эту историю", - сообщил Франсуа.

У истории моряка есть и интересное продолжение. Мужчина рассказал журналистам, что именно помогло ему выжить в этой невероятной ситуации и назвал марку кетчупа - Heinz.

Компания узнала о счастливом спасении мужчины и о том, что он потерял свою лодку в море - его просто забрали на борт контейнеровоза, а судно оставили дрейфовать. Так как оно было неисправно, то скорее всего затонуло.

"Я потерял все, что у меня было на лодке", - рассказал он во время общения с журналистами.

Компания Heinz решила купить для Франсуа новую лодку. Чтобы отыскать его, они запустили целую компанию в социальных сетях.