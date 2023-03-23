ua ru
Чт, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Площадь Украинских Героев и проспект Каденюка. В Киеве переименовали еще 16 улиц

Новина українською →
Киев, Четверг 23 марта 2023 18:10
Площадь Украинских Героев и проспект Каденюка. В Киеве переименовали еще 16 улиц Фото: в Киеве переименовали еще 16 улиц (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Киевсовет переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Так, новые названия получили:

  • улица Льва Толстого стала улицей Гетьмана Павла Скоропадского;
  • площадь Льва Толстого - площадью Украинских Героев;
  • бульвар Перова - проспектом Воскресенским;
  • проспект Освободителей - проспектом Георгия Нарбута;
  • проспект Юрия Гагарина - проспектом Леонида Каденюка;
  • улица Марины Цветаевой - улицей Александры Экстер;
  • улица Суздальская - улицей Олексы Горняка.

Всего в Киеве уже переименовано 288 городских объектов.

Напомним, недавно в Киеве переименовали еще три улицы и переулок. А 9 февраля был переименован еще 31 объект, название которого связано с Россией или с советским прошлым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Виталий Кличко
NEWS
Череватый о наступлении РФ: наткнулись на грамотную оборону и не смогли прорвать ее
Череватый о наступлении РФ: наткнулись на грамотную оборону и не смогли прорвать ее
DAILY
Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая