Площадь Украинских Героев и проспект Каденюка. В Киеве переименовали еще 16 улиц
Фото: в Киеве переименовали еще 16 улиц (armyinform.com.ua)
Киевсовет переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Так, новые названия получили:
- улица Льва Толстого стала улицей Гетьмана Павла Скоропадского;
- площадь Льва Толстого - площадью Украинских Героев;
- бульвар Перова - проспектом Воскресенским;
- проспект Освободителей - проспектом Георгия Нарбута;
- проспект Юрия Гагарина - проспектом Леонида Каденюка;
- улица Марины Цветаевой - улицей Александры Экстер;
- улица Суздальская - улицей Олексы Горняка.
Всего в Киеве уже переименовано 288 городских объектов.
Напомним, недавно в Киеве переименовали еще три улицы и переулок. А 9 февраля был переименован еще 31 объект, название которого связано с Россией или с советским прошлым.
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