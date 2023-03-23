Площадь Украинских Героев и проспект Каденюка. В Киеве переименовали еще 16 улиц

Киевсовет переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко .

Так, новые названия получили:

улица Льва Толстого стала улицей Гетьмана Павла Скоропадского;

площадь Льва Толстого - площадью Украинских Героев;

бульвар Перова - проспектом Воскресенским;

проспект Освободителей - проспектом Георгия Нарбута;

проспект Юрия Гагарина - проспектом Леонида Каденюка;

улица Марины Цветаевой - улицей Александры Экстер;

улица Суздальская - улицей Олексы Горняка.

Всего в Киеве уже переименовано 288 городских объектов.

Напомним, недавно в Киеве переименовали еще три улицы и переулок. А 9 февраля был переименован еще 31 объект, название которого связано с Россией или с советским прошлым.

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