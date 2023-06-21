"Мои сбережения уходят": Светлана Лобода пожаловалась на трудности и провал карьеры

Певица Светлана Лобода, концерт которой отменили в Киеве, рассказала, как на нее повлияла война в Украине. Также исполнительница призналась, что сейчас она переживает не лучшие времена.

Как сейчас живет Светлана Лобода

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Лобода с дочерьми перебралась в Латвию. Она ездит с гастролями по миру, но такого успеха, как ранее уже нет. В России певицу хейтят, так как она поддержала свою страну.

"Я была реализована, успешна, была довольна карьерой, своим статусом", - рассказала она в интервью.

По ее словам ей пришлось "сойти с Олимпа", к которому она долго шла.

"Я поняла, что ухожу из того Олимпа, на который пришла с большим трудом. В какой-то момент поняла, что таю, что меня вроде бы нет… Через некоторое время я начала записывать песни и выступать. После концертов я почувствовала, что ожила. Для артиста самое важное - чувствовать, что в нем нуждаются", - рассказала артистка.

Светлана Лобода похудела на 6 килограммов (фото: facebook.com.loboda official)

Интересно, что в прошлом году в РФ, где она активно выступала ранее, ей запретили въезд на 50 лет.

Война оставила свой отрицательный след здоровье артистки и душевном состоянии.

"Я похудела на шесть килограммов, и весила 48 килограммов. Мне не было легко, и я понимала, что таю и просто исчезаю", - призналась Светлана.

Также звезда сообщила, что сейчас тратит гораздо больше, чем зарабатывает. Денежные средства направляет на помощь украинцам.

"Я весь год работала, чтобы отдавать. Я вошла в очень глубокий минус. У меня были сбережения, которые я считала неприкосновенными. Но они уходят. Я все же надеюсь, что у меня впереди большая жизнь", - добавила Светлана.