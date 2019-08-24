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Я не хочу бути на такому параді: гучний скандал з маршем Зеленського (відео)

STYLERПодії    24.08.2019 - 18:56
Я не хочу бути на такому параді: гучний скандал з маршем Зеленського (відео)
Марш Зеленського в Києві 24 серпня – скандал з матір'ю військового (фото: РБК-Україна)

На марш Зеленського в Києві не пустили мати загиблого "айдарівця"

Марш Зеленського в Києві, який пройшов 24 серпня, відзначився скандальним інцидентом з матір'ю загиблого військового медика Андрія Аболмасова Тамару. Співробітники СБУ під дивним приводом не допустили її на урочисті заходи на Хрещатику. Це сталося, незважаючи на те, що вона перебувала в списках запрошених на захід. Жінка розповіла про те, що трапилося кореспонденту "Радіо Свобода".

"Я була в списках. Мій син був медиком в штурмовому батальйоні "Айдар", в 2014 році він загинув. У мене був прапор, на ньому нічого не написано, тільки побажання хлопців, це після смерті сина було написано", — сказала жінка.

Як розповідає мати загиблого військового медика їй запропонували залишити прапор і пройти через металодетектор при вході на Майдан Незалежності, однак Тамара відмовилася.

"Я не залишу цей прапор. Під цим прапором загинула моя дитина... Я не хочу бути на такому параді", — зазначила вона, заявивши, що піде на інший Марш — Марш Захисників України.

Марш Зеленського в Києві 24 серпня – скандал з матір'ю військового (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що раніше Зеленський відзначив держнагородами 24 іноземців.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський визначиться з кандидатурою прем'єра цього тижня.

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