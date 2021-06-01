Куди українці можуть поїхати на відпочинок за кордон: експерт назвав список країн

В які саме країни можна їхати українцям - розповіла тревел-експерт Ірина Бирук в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

За словами експерта, наразі є попит на міжнародні поїзди за кордон, а також на автобусні тури.

"Дуже приємно, що деякі країни Європи для нас є доступними. Вже відкрита Греція, Балкани, попит є. З 1 червня планується в нас багато туристів до Болгарії. І тепер щодня відлітають літаки до інших країн - це Туреччина, Кіпр, вже також є чартерні рейси до Греції, є й бронювання", - сказала Бирук.

Також вона розповіла, що вартість квитків на відпочинок зросте наприкінці червня.

"Червень місяць більш перехідний, можна сказати. Літо вже ніби почалося, але не в самому розпалі. Як правило, квитки підвищують свою вартість наприкінці червня, у липні та серпні", - пояснила експерт.

Окрім того, експерт зазначила, що українським туристам не варто очікувати, що в липні чи серпні буде така сама вартість авіаквитків.

З якими умовами та обмеженнями можуть зіткнутись українці на відпочинку