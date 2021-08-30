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Військовий розгорнув над Києвом прапор України і встановив приголомшливий рекорд

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Київ, Понеділок 30 серпня 2021 11:55
Військовий розгорнув над Києвом прапор України і встановив приголомшливий рекорд Фото: над Києвом розгорнули величезний прапор України (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

У небі над Києвом розгорнули найбільший прапор України і встановили рекорд. Це зробив військовослужбовець Військово-Морських Сил Збройних Сил України підполковник Анатолій Гліненко.

Про це розповіли на сторінці ВМС ЗСУ в Facebook.

Військовий Гліненко встановив національний рекорд України в номінації "Найбільша площа Прапора України, розгорнутого парашутистом у повітрі". Він стрибнув з парашутом і розгорнув величезний прапор у небі над столицею. Видовище дійсно приголомшливе.

"Прапор довжиною 31,81 і шириною 16,68 метрів був розгорнутий в повітрі над просторами столиці України. Рекорд зафіксований представниками Національного Реєстру Рекордів України", - сказано в повідомленні.

Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України привітало Анатолія Васильовича з отриманням почесного місця серед рекордсменів України.

Військовий розгорнув над Києвом прапор України і встановив приголомшливий рекорд

Військовий встановив рекорд (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Як ми писали раніше, українець здивував досягненням, він проїхав майже 600 км на велосипеді, граючи на дудці гімн України.

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