Військовий розгорнув над Києвом прапор України і встановив приголомшливий рекорд

У небі над Києвом розгорнули найбільший прапор України і встановили рекорд. Це зробив військовослужбовець Військово-Морських Сил Збройних Сил України підполковник Анатолій Гліненко.

Про це розповіли на сторінці ВМС ЗСУ в Facebook.

Військовий Гліненко встановив національний рекорд України в номінації "Найбільша площа Прапора України, розгорнутого парашутистом у повітрі". Він стрибнув з парашутом і розгорнув величезний прапор у небі над столицею. Видовище дійсно приголомшливе.

"Прапор довжиною 31,81 і шириною 16,68 метрів був розгорнутий в повітрі над просторами столиці України. Рекорд зафіксований представниками Національного Реєстру Рекордів України", - сказано в повідомленні.

Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України привітало Анатолія Васильовича з отриманням почесного місця серед рекордсменів України.

Військовий встановив рекорд (facebook.com/navy.mil.gov.ua)