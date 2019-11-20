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Московський маг "розвів" українську модель на круглу суму (відео)

STYLERПерсони    20.11.2019 - 19:04
Московський маг "розвів" українську модель на круглу суму (відео)
Українська модель стала жертвою мага (колаж РБК-Україна)

Українська модель позбулася великої суми через дії афериста з Москви

Італійська модель українського походження стала жертвою московського афериста, який пообіцяв дівчині позбавити її від проблем за допомогою магії. Про це розповіла сама постраждала, записавши на відео деталі інциденту, розповідається в telegram-каналі Mash.

Як повідомляється, московський маг Борис Шабрін пообіцяв усунути проблеми моделі з чоловіком і взяв за це 3000 євро.

"Борис провів "діагностику" і негайно оголосив, що справа в кішці, яка постійно лежить на капоті тачки: в будинку злий дух, і вона це відчуває", - йдеться у повідомленні каналу.

Чарівник взяв за свою роботу майже 3000 євро, але тварина, яка нібито була винуватцем сімейних проблем, нікуди не зникла. Після цього модель зрозуміла, що стала жертвою московського афериста. У свою чергу Борис негайно заблокував модель, більше на зв'язок не виходив і більше не чаклував.

Також повідомляється, що 15 років тому модель переїхала з України до Італії, де стала моделлю.

Відео опубліковано в telegram-каналі Mash.

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