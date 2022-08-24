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З часів Київської Русі і до сьогодні: скільки разів ми воювали з росіянами

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Середа 24 серпня 2022 19:00
З часів Київської Русі і до сьогодні: скільки разів ми воювали з росіянами Україна завжди давала по зубах росіянам (колаж: Styler)
Автор: Микита Мельников

Повномасштабне вторгнення РФ 2022 року стало одкровенням для поціновувачів політики "братніх народів". Для тих, хто цікавився коли-небудь історією, теперішні події є передбачуваними. Але навряд ви зможете відповісти на питання: яка ж за рахунком ця війна між Україною та Росією?

Відповідь на це питання ми спробуємо дати вам в матеріалі нижче.

Скільки разів українці воювали з росіянцями

Як розповідають брати Капранови на своєму YouTube-каналі імені Т.Г. Шевченка, сьогоднішня війна далеко не перша в історії між українцями та росіянами.

На жаль, ми не можемо вмістити усі деталі битв та підлих ударів у спину від росіян в нашій статті, адже це зайняло б декілька місяців, тому зазначимо лише великі війни.

Війна Київської Русі проти Ростово-Суздальського князівства

Першою війною наших предків заведено вважати війну Київської Русі проти Ростово-Суздальського князівства у 1169 році, коли ростово-суздальське військо під керівництвом князя Андрія Боголюбського зруйнувало Київ.

В результаті через 4 роки Мстислав Хоробрий розгромив військо Боголюбського під Вишгородом й ліквідував Ростово-Суздальське князівство.

Суздальці розоряли та знищували Київ у XIII столітті

Згодом з приходом монголів у 1240 роках, суздальці (прямі предки росіян) виступили на боці Батия та брали активну участь у розорені землі та знищенні Києва. Так під протекторатом монголів почала свою історію Московія.

З розпадом Київської Русі наші предки стали культурним та військовим кістяком Великого князівства литовського та руського.

Чотири великі війни

Об'єднавши сили проти московитів, з кінця ХV до початку ХVІ століття, відбулось 4 великі війни між Московією та Великим князівством литовським та руським за території колишньої Київської Русі, які за правом були у складі останньої.

Подвиг Костянтина Острозького

В результаті цих подій Московія завоювала Смоленщину та вийшла на берег Дніпра, де відбулась відома битва під Оршею 1514 року, в якій наш Волинський князь Констянтин Іванович Острозький на чолі литовського війська розбив втричі більшу армію Московії, тим самим заробивши собі вічну славу.

З часів Київської Русі і до сьогодні: скільки разів ми воювали з росіянами

Картина Ганса Крелла "Битва під Оршею" (фото: Вікіпедія)

Похід на Москву на чолі з Сагайдачним

Наступним державним об'єднанням в результаті війни з Московією стала Річ Посполита. І як тут не згадати похід об'єднаного польсько-українського війська на Москву. Очолив військовий похід ніхто інший, як Петро Сагайдачний.

Тож у 1618 році після ряду успішних протистоянь, українсько-польським військом на початку жовтня було взято Москву в облогу. На жаль, з приходом грудневих морозів було підписано мирну угоду, згідно з якою до складу Річі Посполитої відійшла Чернігівщина та Новгород-Сіверщина, які згодом стали "козацькими територіями".

З часів Київської Русі і до сьогодні: скільки разів ми воювали з росіянами

Ілюстрація оточення Москви військом Річі Посполитої та козаків Сагайдачного (фото: artefact.org.ua)

Велика Північна війна

Наступною війною, в якій зіткнулись українці з росіянами, стала Велика Північна війна у 1700-1721 року. Ця війна могла подарувати нам свободу та звільнити світ від "чуми" у вигляді Росії. Але так вже склалося, що в горезвісній Полтавській битві у 1709 році шведський король Карл ХІІ та його союзник Іван Мазепа програли.

Війна закінчилася поразкою Швеції, зробивши Росію новою домінуючою силою в Балтійському регіоні та новою великою силою в Європі.

З часів Київської Русі і до сьогодні: скільки разів ми воювали з росіянами

Картина П'єр-Дені Мартіна "Полтавська битва" (фото: Вікіпедія)

Підступний напад на Запорізьку Січ

Після російсько-турецької війни 1768-1774 року, в якій козаки проливали кров за царські інтереси, на зворотному шляху 15 червня 1775 року, 100-тисячна російська армія, як зазвичай, напала без оголошення на Запорізьку Січ. Підло та ницо поки на Січі був лише гарнізон охорони у розмірі 3000 козаків.

Півтора століття повстанських війн

Далі були повстанські війни під проводом Устима Кармелюка та Семена Гаркуши у 1770-1835 роках. Ці повстання налічують сотні бойових зіткнень з регулярними російськими військами та тисячі повстанських нападів.

Для розуміння масштабів повстання, наведемо такий факт, що в Києві була побудована найбільша земляна фортеця, в якій постійно дислокувалась 100-тисячна армія з артилерією.

УНР проти "радянської Росії"

Перша радянсько-українська війна 1917-1918 року була між УНР та "радянською Росією". Війна закінчилася перемогою за допомогою австро-німецьких союзників та зміною влади в країні на Гетьманщину.

З часів Київської Русі і до сьогодні: скільки разів ми воювали з росіянами

Військові УНР слухають гру старого кобзаря (фото: uinp.gov.ua)

Друга радянсько-українська війна

Згодом після недовгого правління Павло Скоропадський зрікся влади на користь Директорії, яка зовсім не була готова втримати удар від "Української червоної армії", тож у 1919 році відбулась друга радянсько-українська війна.

На численні дипломатичні ноти протесту, тодішній російський міністр закордонних справ відповів, що російські війська не беруть участь у війні. Нічого не нагадує?

Далі була війна УПА проти радянської армії у 1944-1949 роках...

Наш час

Наступним відкритим військовим конфліктом стала російська агресія на Донбасі та анексія Криму у 2014 році та повномасштабна війна 2022 року.

Звісно, ми не згадали усі повстанські та інші війни, але й цього списку точно вистачить, щоб раз і назавжди зрозуміти, що ніякими "браттями" ми ніколи не були й не будемо.

Читайте також про те, як влаштована російська пропаганда.

А ще пропонуємо пригадати, як українська нація змушена будувати сильну державу.

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