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Шойгувати, арестовлення, затридні: українці вигадали "Словник сучасної мови"

Новость на русском →
Четвер 31 березня 2022 10:55
Шойгувати, арестовлення, затридні: українці вигадали "Словник сучасної мови" Колаж РБК-Україна: українці вигадали "Словник сучасної мови"
Автор: Світлана Мащенко

З початком війни з'явилося багато нових слів, які увійшли в жартівливий "Словник сучасної української мови". Його вигадали в мережі і постійно поповнюють у відповідь на ті, чи інші події, які колись наші діти та онуки будуть вивчати в підручниках з історії.

Давайте розберемося в матеріалі Styler, що таке шойгувати, арестовлення, чорнобаїти і так далі.

Нещодавно до словника додалося нове слово: шойгувати.

Шойгувати - робити вигляд на робочому місці, що все йде по плану. Навіть, якщо все пливе за військовим кораблем.

Шойгувати, арестовлення, затридні: українці вигадали &quot;Словник сучасної мови&quot;

Чорнобаїти - постійно робити одне і те ж саме, не отримуючи іншого результату, та дуже страждати через це.

Дебахнулько - людина, яка через свій інтерес та стурбованість може спричинити дуже багато шкоди.

Макронити - робити дуже стурбований вигляд щодо певної ситуації, усім це показувати, але нічого не робити по суті.

Завести трактор - найнеочікуваніший аргумент у будь-якому діалозі. Застосування засобів для боротьби, яких ніхто не очікує.

Затрᴎ́дні - поставити собі нереалістичні плани та щиро вірити у їх успіх.

Арестовлення - заспокійливе повідомлення.

Хітсивня - виникло через сполучення слів "хітс" та "гривня". Для багатьох людей весною 2022 року саме ця валюта стала найважливішою для існування.

Мамкувати - не виконувати простих дій задля збереження власного життя. Слово з'явилося після реакцій багатьох батьків на тривоги та евакуації.

Натівець - людина, яка не дотримується своїх обіцянок.

Дивіться нижче в картинках, як можна використовувати ці слова, народжені воєнним часом.

Шойгувати, арестовлення, затридні: українці вигадали &quot;Словник сучасної мови&quot;Шойгувати, арестовлення, затридні: українці вигадали &quot;Словник сучасної мови&quot;Шойгувати, арестовлення, затридні: українці вигадали &quot;Словник сучасної мови&quot;Шойгувати, арестовлення, затридні: українці вигадали &quot;Словник сучасної мови&quot;Шойгувати, арестовлення, затридні: українці вигадали &quot;Словник сучасної мови&quot;Шойгувати, арестовлення, затридні: українці вигадали &quot;Словник сучасної мови&quot;Шойгувати, арестовлення, затридні: українці вигадали &quot;Словник сучасної мови&quot;Шойгувати, арестовлення, затридні: українці вигадали &quot;Словник сучасної мови&quot;

Раніше ми писали, що під Херсоном бджоли знешкодили окупантів. Трьох покусали до смерті.

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