СБУ звільнила дитину військовослужбовця, яку окупанти тримали в полоні

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, мати дитини - військовослужбовець ЗСУ, відправила свого сина до родичів в одне з сіл у Чернігівській області. Після окупації села, жінка втратила зв’язок з дитиною.

“Через декілька днів на телефон матері надійшов дзвінок з невідомого номера. Їй повідомили, що син у полоні. Окупанти висунули умову звільнення підлітка: в обмін на інформацію про розміщення низки військових об’єктів ЗСУ, які дислокуються на території регіону”, - пише пресслужба.

Військовослужбовець звернулась за допомогою СБУ. Внаслідок успішної спецоперації, дитину було врятовано.