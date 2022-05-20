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СБУ звільнила дитину військовослужбовця, яку окупанти тримали в полоні

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П'ятниця 20 травня 2022 12:42
СБУ звільнила дитину військовослужбовця, яку окупанти тримали в полоні Фото: СБУ звільнили дитину військовослужбовця, яку окупанти тримали в полоні (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники СБУ звільнили з полону окупантів сина військової. Хлопчика утримували в одному із сіл Чернігівської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, мати дитини - військовослужбовець ЗСУ, відправила свого сина до родичів в одне з сіл у Чернігівській області. Після окупації села, жінка втратила зв’язок з дитиною.

“Через декілька днів на телефон матері надійшов дзвінок з невідомого номера. Їй повідомили, що син у полоні. Окупанти висунули умову звільнення підлітка: в обмін на інформацію про розміщення низки військових об’єктів ЗСУ, які дислокуються на території регіону”, - пише пресслужба.

Військовослужбовець звернулась за допомогою СБУ. Внаслідок успішної спецоперації, дитину було врятовано.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала брата колишнього народного депутата і одного з ідеологів "новоросії" Олега Царьова. Як відзначає слідство, чоловік планував диверсії у Дніпрі.

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