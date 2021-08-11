Шахраї з Росії розводять українців на гроші, використовуючи відео Насті Каменських

Суть схеми така - задурити мізки людям нібито акцією чи розіграшем, який влаштувала знаменитість, щоб наївні користувачі мережі переслали злочинцям 145 гривень, і згодом отримали нібито гарантовані призи у вигляді авто або десятків тисяч гривень.

Для цього шахраї в Facebook та Instagram кілька місяців тому просували платну рекламу.

"Цей крутий BMW або 5 мільйонів гривень отримає один з вас від мене вже зовсім скоро" - говорилося в пості від фейкового акаунта Каменських з відео, де вона пропонує взяти участь в розіграшах авто.

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Під цією публікацією далі йшла велика кількість коментарів від юзерів зі словами подяки за "отримані гроші". Також вони запевняли всіх, що все дійсно працює, і рекомендували брати участь іншим.

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Для цього потрібно було відповісти на ряд питань від "рекламодавців". Після цього на сайті ресурсу з'являлося повідомлення, що вам зараховується винагорода в розмірі 58 353 грн, і щоб отримати кошти, потрібно здійснити платіж 145 грн, які до слова обіцяли повернути разом з призовими. Гроші, природно, шахраї нікому не висилали.

Насправді аферисти просто вкрали та відредагували відео з офіційної сторінки Каменських, і пізніше обурена співачка навіть публікувала заяву у своєму Instagram, в якому попереджала про шахрайську схему та обман.

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Втім, навіть після цього така реклама все одно залишалася в соціальних мережах, заманюючи в тенета шахраїв нових довірливих жертв.