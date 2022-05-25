Шахраї продають гуманітарку. Що ви можете зробити, щоб покарати їх

Скандал з продажем військового спорядження в епіцентрі облетів усі медіа. Цей випадок, на жаль, не поодинокий. Припиняти таке шахрайство потрібно обов'язково і відразу ж - за фактом виявлення.

Як реагувати, якщо ви побачили продаж гуманітарки або волонтерської допомоги, розповіли журналісти " Бабель " і юристи української волонтерської служби.

Обсяги гуманітарної допомоги в Україні за три місяці після повномасштабного вторгнення Росії стали величезні. З усього світу, з багатьох країн до Європи їдуть в Україну продукти, засоби особистої гігієни, ліки, техніка та спорядження для військових.

Допомагають переселенцям і військових українські волонтери, які пакують, закуповують на зібрані гроші, шиють і відправляють туди, де в усьому цьому потребують.

Але часом на таких важливих речах, як гуманітарна та волонтерська допомога, намагаються нажитися шахраї. Це стосується не тільки великих магазинів, де можуть з'явитися товари з допомоги військовим, а й різних інтернет-майданчиків.

Чи можна продавати гуманітарку?

Ні, не можна. Законом України заборонено використання гуманітарної допомоги для отримання прибутку. Це стосується не тільки допомоги з країн Європи, а й тих речей, які виготовляють на території України.

Як визначити гуманітарку в магазинах?

Гуманітарні вантажі найчастіше мають спеціальне маркування з написами та етикетками, які вказують на те, що товар переданий саме як допомога.

Також на таких товарах немає необхідного українського маркування, на яких вказується, яка саме або мережа магазинів їх закупила для реалізації.

До речі, на продукції, яка була вироблена для військових, стоїть позначка "не для продажу". Такий текст на етикетках можна побачити на бронежилетах, одязі для військових, взутті.

Що робити, якщо побачили гуманітарку в продажу?

Сфотографуйте або зніміть відео. Зйомку в публічному місці, наприклад, в магазині, вам заборонити не можуть. Можете не реагувати на загрози охоронців або інших працівників магазину.

Ваша мета - фото і відеофіксація, а не скандал. Тому враховуйте соціальну напругу під час війни та не проявляйте агресію. Спокійно знімайте те, що відбувається.

Чи потрібно звертатися до адміністратора магазину?

Звичайно потрібно. Швидше за все вони знають, що продають. Але ви - споживач, тому за законом маєте право вимагати сертифікат якості товару та інші документи, які підтверджують законність його продажу.

Якщо вам такі документи надати не можуть, то це підтверджує, що з товаром щось не так. І можливо, він прибув в Україну не для продажу.

Чи потрібно дзвонити в поліцію?

Так, потрібно зателефонувати на лінію 102 і залишити повідомлення. У ньому повідомте адресу, де продають гуманітарку і всі інші обставини. Бажано залишити свої дані та контактний телефон. Можна звернутися на гарячу лінію СБУ: 0-800-501-482 або пошту: callcenter@ssu.gov.ua.

Ви маєте право потім поцікавитися у правоохоронних органів про результати розгляду ваших повідомлень.

Якщо поліція не реагує

Тоді можна застосувати останню зброю - публічний розголос. І це не просто пост в соціальних мережах. Краще звернутися до журналістів, запропонувати зробити сюжет або репортаж. Публічний тиск може вплинути як на правоохоронні органи, так і на тих, хто намагається торгувати гуманітаркою.