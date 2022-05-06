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Розікрали гуманітарки на півмільйона гривень: у Львові затримали двох чоловіків

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Львів , П'ятниця 06 травня 2022 12:56
Розікрали гуманітарки на півмільйона гривень: у Львові затримали двох чоловіків Фото: у Львові затримали двох чоловіків, які розкрадали гуманітарку для ЗСУ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Львові затримали двох чоловіків за підозрою у розкраданні гуманітарної допомоги. Їх звинувачують у привласненні спорядження для ЗСУ на понад півмільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, мешканці Львівської області під час воєнного стану організували незаконну реалізацію військового спорядження, отриманого як гуманітарна допомога.

Окрім того, чоловіки привласнювали добровільні пожертви благодійників. Далі через банківські термінали та відділення кошти виводилися з рахунків.

Повідомляється, що чоловіків затримали під час продажу партії бронежилетів та військових касок для потреб ЗСУ на загальну суму 535 тисяч гривень.

За результатами обшуків у них виявили та вилучили бронежилети, військові каски, грошові кошти та інші докази.

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, в Шевченківському районі Харкова правоохоронці затримали чоловіка, який біля супермаркету торгував товарами, призначеними для гуманітарної допомоги.

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Львів Гуманітарна допомога Задержание
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