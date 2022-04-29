Ощадбанк попередив клієнтів про листи від шахраїв
Ощадбанк повідомляє про випадки отримання клієнтами на електронні скриньки шахрайських листів про нібито надходження платежу на рахунок. Там порадили в разі отримання підозрілих листів, дзвінків або SMS-повідомлень звернутися в контакт-центр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт фінустанови.
Там відзначили, що в листах міститься фішингова посилання для перегляду деталей операції, по якій ні в якому разі не можна переходити.
"Шахраї таким чином намагаються отримати незаконний доступ до конфіденційних даних клієнта, а це може загрожувати втратою коштів з рахунку", - пояснили в банку.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Закарпатті шахраї спекулюють на підтримці армії від імені ОВА.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.