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Клієнтів ПриватБанку попередили про аферистів: у чому полягає схема розводу

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Субота 14 травня 2022 11:42
Клієнтів ПриватБанку попередили про аферистів: у чому полягає схема розводу Фото: ПриватБанк попередив про шахраїв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

ПриватБанк попередив українців про схему шахраїв, які активізувалися під час війни і намагаються нажитися в цей важкий для країни час. Аферисти маскуються під сайт банку і портал "Дія".

Про це розповіли в прес-службі фінансової установи.

У чому полягає схема аферистів

ПриватБанк подав заяву в поліцію на аферистів, які розсилають українцям повідомлення і запрошенням скористатися фейковим ботом для нібито отримання державної допомоги для ВПО.

"Користувачам фейкового Телеграма бота далі пропонують перейти за посиланнями на фішингові сайти, які незаконно використовують айдентику Приватбанку і Приват24", – попередили людей.

Пам'ятайте, що переходити за такими посиланнями не можна і дуже небезпечно, так як шахраї крадуть і використовують дані карт, які ви ввели, для викрадення з них грошей.

Ні в якому разі не переходьте по сторонніх посиланнях і користуйтеся тільки офіційними сторінками.

Для прикладу показуємо скріншоти шахрайської схеми.

Клієнтів ПриватБанку попередили про аферистів: у чому полягає схема розводу

Як ми раніше писали, українців застерегли про фейковий чат-бот для вимушених переселенців.

Читайте також, що Ощадбанк попередив клієнтів про листи від шахраїв.

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