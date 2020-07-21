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Шахрайка провернула аферу з турпутівками на 700 тис: попалися кияни

Київ, Вівторок 21 липня 2020 12:15
Шахрайка провернула аферу з турпутівками на 700 тис: попалися кияни
У Києві шахрайка дурила киян (колаж РБК-Україна)

У Києві аферистка обдурила людей на 700 тисяч гривень

У Києві шахрайка придумала схему обману для довірливих городян. Жінка продавала туристичні путівки й побутову техніку: брала гроші, а товар або послуги не надавала.

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Так, підозрювана, не будучи оператором по наданню туристичних послуг, не маючи на меті наміри і можливості виконувати зобов'язання за договорами про туристичному обслуговуванні, поширювала інформацію серед своїх знайомих і родичів про вигідні умови придбання путівок на відпочинок в Туреччині та Єгипті за вигаданою пільговою програмою.

Крім того, підозрювана вводила знайомих в оману щодо можливості придбання побутової техніки зі знижками через відому торгову мережу, хоча насправді ні можливостей, ні ставлення до зазначеної компанії не було.

За результатами розслідування встановлено 43 факти шахрайського заволодіння зловмисницею грошовими коштами 18 громадян в період з жовтня 2016 року по листопад 2018 року. Зазначеній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. Ч. 1, 2 ст. 190 КК України, і обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Подільського управління поліції ГУ ПП в Києві.

Як ми писали, в Одесі чоловік 44 рази поповнив банківський рахунок однією купюрою в 200 гривень. Для цього аферист виготовив спеціальний пристрій.

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