В Україні через карантин активізувалися шахраї: всі схеми

Карантин в Україні - шахраї придумали новий спосіб обману (Колаж РБК-Україна)

В Україні в період пандемії почали з'являтися нові афери

Пандемія коронавірусу 2020 в Україні призвела до появи нових видів шахрайства, поширення яких набирає все більших обертів з кожним днем. Яких саме - читайте у матеріалі.

Жертвам може приходити розсилка листів від імені Всесвітньої Організації охорони Здоров'я, в якій міститься неправдива інформація про рекомендації та профілактику захворювання. Якщо вам прийшов такий лист, то не варто відкривати вкладення в листах або переходити по посиланнях.

Також існують шахраї, які ховаються під маскою благодійників і збирають пожертвування на боротьбу з інфекцією або кажуть про фонди, які нібито займаються створенням противірусної вакцини.

Шахрайські сайти й сторінки із затребуваними зараз товарами - масками, респіраторами, термометрами користуються хоч і старою, але перевіреною схемою, суть якої полягає у передоплаті за неіснуючий товар.

У зв'язку з посиленням заходів карантину в Україні, які починаються з 6 квітня, варто пам'ятати, що контроль за дотриманням правил під час обмежувальних протиепідемічних і режимних заходів у публічних місцях буде здійснювати МВС і Нацгвардія.

Нагадаємо, що в Україні шахраї використовують коронавірус для нової схеми обману.

Ми писали, що через пандемії активізувалися інтернет-шахраї, а також розповіли, як від них уберегтися.