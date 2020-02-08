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Шахраї придумали зухвалу аферу з банківськими картами: схема обману

STYLERЖиття    08.02.2020 - 17:35
Шахраї придумали зухвалу аферу з банківськими картами: схема обману
Шахраї намагаються вкрасти гроші з картки банку (фото: РБК-Україна)

Шахраї вивідують у українців дані з картки ПриватБанку

Шахраї придумали нахабну схему обману українців, намагаючись вивідати секретні дані з банківської карти ПриватБанку. Як працює схема обману, і як не попастися на вудку – в матеріалі.

З журналістами Styler зв'язався чоловік, якого намагалися "розвести" аферисти. Він повідомив, що на його мобільний номер зателефонував нібито представник ПриватБанку і попередив, що з його картки зняли велику суму.

"Працівник банку" запитав, чи давно чоловік розраховувався карткою. Коли йому відповіли, що картою користуються рідко, переважно розраховуючись через мобільний додаток, чоловік наполіг на тому, щоб клієнт банку знайшов карту. Після чого попросив перевернути її і назвати цифри на звороті (CVV код. – Ред.)

"Візьміть карту в руки, переверніть магнітною стрічкою догори, ніяких пінкодів карти називати не треба..." - сказав представник ПриватБанку".

Чоловік, якого намагалися обдурити, каже - зрозумів підступ лише побачивши номер, з якого дзвонили. Адже код операторів ПриватБанку 056, а в даному випадку код був 091 (мобільний зв'язок "Утел").

Коли ж потенційна жертва обману розсміялася в трубку, аферист відповів "Я бачу, що не л*х", і поклав трубку.

Styler нагадує українцям, що представники банку ніколи не питають всі комбінації цифр на карті: номер картки (16 цифр), строк дії картки та CVV-код).

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