Шахраї розводять літніх українців на шалені гроші: як не потрапити на гачок

Потім постраждалі погоджувалися та віддавали всі свої заощадження та ювелірні вироби. Пенсіонери розраховувалися із шахраями, а потім дзвонили родичам і дізнавалися, що з ними все гаразд.

Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Затриманим шахраям поліцейські повідомили про підозру: 19-річному жителю Криму, 35-річному одеситу, 21-річному жителю Кіровоградської області та 23-річній дівчині з Чернігівської області.

За скоєне їм загрожує три роки позбавлення волі.

У Києві затримали телефонних шахраїв (kyiv.npu.gov.ua)

Як вберегтися від шахраїв

Ще один відомий вид шахрайства, коли людям під час телефонної розмови представляються працівниками поліції та повідомляють неправдиву інформацію про те, що їх родич здійснив ДТП. Також вони пропонують "залагодити ситуацію" за допомогою грошей. Частіше за все такий обман "спрацьовує" на людях старшого віку.

Аби не втрапити на гачок до аферистів, необхідно дотримуватись порад: