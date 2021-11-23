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У Києві через фейковий обмін валют у чоловіка виманили 29 тисяч доларів

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 13:58
У Києві через фейковий обмін валют у чоловіка виманили 29 тисяч доларів Фото: гаманець з грошима фото (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Столичні правоохоронці затримали двох осіб, які створили псевдопункт обміну валют. Виручка за "обмінні операції" становила 29 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Спільники розмістили оголошення в інтернеті із вигідним курсом, після чого чекали на "клієнта" в приміщенні, яке було заздалегідь облаштоване під фіктивний пункт обміну валют. Наразі затриманим повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна", - говориться в повідомленні.

Як стало відомо, під час спеціальної операції було затримано двох осіб - 32-річного уродженця АР Крим та 31-річного уродженця Запорізької області. Згодом з'ясувалось, що вони ошукали киянина на 700 тисяч гривень.

"Один із фігурантів виконував роль касира, інший мав забрати викрадені кошти та забезпечити шляхи відходу. Коли потерпілий передав незнайомцю 29 тисяч доларів, псевдокасир через замаскований отвір покинув приміщення та разом зі спільником намагався втекти, проте ми затримали їх на місці події", - розповів начальник відділу по боротьбі з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством управління карного розшуку поліції Києва Олег Нетченко.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури фігурантам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство. Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 23 листопада співробітники Служби безпеки України заблокували мережу онлайн-шахраїв, яку організував ув'язнений Вінницької колонії. Він разом із "колегами" крав гроші з карток покупців інтернет-магазинів.

Раніше ми повідомляли про те, що в Черкасах Служба безпеки України викрила розкрадання коштів на закупівлі їжі для дитсадків. Фігуранти завищили "ціни" на продукти майже на 1 млн гривень.

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