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Аферисти "розводять" українок, які мріють про участь в шоу "Холостяк": деталі схеми

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Вівторок 19 жовтня 2021 15:05
Аферисти "розводять" українок, які мріють про участь в шоу "Холостяк": деталі схеми Фото: Шахраї обманюють українок, які хочуть брати участь у шоу "Холостяк" (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У мережі активізувалися шахраї, які обманюють українок з використанням анкети для проєкту "Холостяк". Скоро стартує новий сезон шоу й оголошено кастинг для учасниць, а аферисти вміло користуються моментом.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на продюсерів шоу "Холостяк".

Відзначається, що шахраї просять заповнити анкету нібито для участі в романтичному шоу. Також вказується, що претендентки повинні вислати свої інтимні фото і відео. Потім цими фотографіями та роликами дівчат починають шантажувати.

"У мережі поширюється анкета для участі в новому сезоні проєкту "Холостяк". У ній кандидаток запитують, чи згодні вони на сцени в ліжку, і просять прикріпити свої фото в білизні", - повідомляють в пресслужбі СТБ.

Крім того, є ще одна відмінна деталь у шахраїв – вони стверджують, що новим героєм проєкту "Холостяк" стане голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв.

Директор студії StarLightProduction Анна Калина повністю спростувала цю інформацію і підкреслила, що в цій анкеті дівчат ніколи не питатимуть про інтим. Тим більше, що кастинг на новий сезон проєкту вже завершився.

Варто відзначити, що всі кастинги починаються з анкети й вона розміщена на сайті телеканалу. Але в ній ніколи не попросять дівчат надіслати інтимні фото.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що переможниця шоу "Холостяк" дала поради про те, як поліпшити своє життя.

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Холостяк Схеми шахраїв
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