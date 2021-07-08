Шахраї обманюють пенсіонерів: названі найпопулярніша схема

Хвиля обговорення переведення пенсій українців на карту банку спровокувала сплеск шахрайства на цій темі. І хоча уряд відстрочив нововведення на два роки та дозволив виплачувати пенсії, як раніше – готівкою, шахраї вже почали використовувати інформацію у своїх злочинних цілях.

Які схеми використовують злочинці, для того, щоб обдурити довірливих пенсіонерів - розповіли в сюжеті " Сьогодні ".

За останні місяці жертвами аферистів стало вже кілька десятків пенсіонерів. Шахраї почали видавати себе за працівників банку і пропонують пенсіонерам безкоштовно перевести виплати з пошти до фінансової установи.

Як розповіла експерт з кібербезпеки Наталія Бугаєва, злочинці пропонують пенсіонерам оформити довіреність, щоб швидко переоформити документи.

"Вони приходять у квартири пенсіонерів і пропонують їм свої послуги з переоформлення документів. При цьому просять пенсіонерів оформити на себе довіреність. Після того як шахраї отримують довіреність, починають просто знімати гроші з рахунку пенсіонерів, як навіть нічого не підозрюють", - пояснила Бугаєва.

І найсумніше, що довірливих пенсіонерів в Україні вистачає. Жертвою таких шахраїв став Олександр Миколайович і його сім'я, які втратили велику суму грошей.

"Щоб ми не втрачали час - багато документів не привозили, вони кажуть: ми самі все зробимо. Дали довіреність, і мати дала, і сестра дала, але потім минуло два тижні, ми повинні були отримувати пенсії, але ми не отримали. Ми заблокували ці рахунки, переоформили", - розповів пенсіонер.

Виявилося, що ошуканих пенсіонерів за такою схемою – вже десятки. Поліція розшукує аферистів. Банк, яким вони прикривалися, не має відношення до цієї схеми і як розповів представник фінансової установи, вони ніколи не виступають ініціаторами візитів додому до клієнтів.

Важливо!

Якщо клієнт самостійно в банк не звертався - варто запідозрити шахрайську схему.

Якщо до вас додому прийшли з пропозицією оформити пенсію - звертайтеся в поліцію.

Жоден банк, жодна фінансова установа не займається тим, щоб надавати подібні послуги.

Ніколи не оформляйте довіреність на незнайомих або малознайомих людей - це дуже небезпечно.

Не довіряйте свої фінансові операції людям, яких ви ледь знаєте.

Якщо у вас виник сумнів - можна зателефонувати в зазначений банк.