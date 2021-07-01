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Чим карається купівля та продаж фейкових ПЛР-тестів: відповідь поліції

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Київ, Четвер 01 липня 2021 13:56
Чим карається купівля та продаж фейкових ПЛР-тестів: відповідь поліції Фото: у кіберполіції сказали, чим карається продаж фейкових ПЛР-тестів (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

В Україні з'явився ринок підроблених ПЛР-тестів на коронавірус. В українській кіберполіції розповіли про відповідальність за підробку і продаж фальшивих тестів.

Про це йдеться в матеріалі "Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно".

За збут і використання фейкових довідок передбачена кримінальна відповідальність.

Тому, хто створює і продає фальшивку, загрожує або штраф до 17 тисяч гривень, або півроку арешту, або до двох років обмеження свободи.

Така ж відповідальність передбачена і для того, хто використовує "липову" довідку, тільки сума штрафу менша - 850 гривень.

Якщо в схемі брала участь ціла група шахраїв, вони можуть отримати по п'ять років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, у лабораторіях розповіли, як влаштований ринок підроблених ПЛР-тестів.

РБК-Україна писало, що у Тернополі викрили схему продажу фейкових COVID-довідок для виїзду за кордон.

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Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно