Шахраї наживаються на пожежах в Чорнобилі: що вигадали "ділки"

Пожежу в Чорнобильській зоні відчуження не вдається згасити через сильний вітер і великі площі, охоплені полум'ям. У ДСНС повідомили, що до гасіння залучено понад 700 людей і 156 одиниць техніки, у тому числі 3 вертольоти, а для надання допомоги спрямована важка інженерна техніка ЗСУ. Водночас знаходяться деякі аферисти, які намагаються нажитися на події.

Рятувальники звернулися до українців і закликали бути обережними, щоб не попастися на вудку шахраїв.

Так, в соціальних сетя досить часто зустрічаються брехливі пости про те, що ДСНС України нібито збирає кошти на ліквідацію різних надзвичайних ситуацій.

Зараз топ-тема для зловмисників - резонансна ситуація з пожежами в Зоні відчуження.

"Тому Головне управління ДСНС України в м. Києві повідомляє вам, що ці пости є фальсифікацією, і просить не вірити шахраям", - йдеться в повідомленні рятувальників на сторінці в Facebook.

Також надзвичайники опублікували кілька таких прикладів про фейкові збори коштів.

Шахраї збирають гроші нібито на ліквідацію пожежі в Чорнобильській зоні (Фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Нагадаємо, що пожежники намагаються ліквідувати вогняну стихію у зоні відчуження з 4 квітня, і зараз пожежу локалізовано, але на таких площах відбувається тління.

У ДСНС заявили, що загрози для критичних об'єктів ЧАЕС, такі як "Укриття", "Вектор" та інших - немає.

Радіаційний фон по Києву і області в межах норми і не перевищує природних фонових значень (Київ - 0,014 мР/год, Київська область - в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, Чорнобиль - 0,021 мР/год, На КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні в 0,055 мР/год).

Раніше ми писали про те, що правоохоронці повідомили про підозру в причетності до лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження ще одному палію.