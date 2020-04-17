У ДСНС розповіли, чому досі не загасили пожежу в Чорнобильській зоні

Фото: пожежа в Чорнобильській зоні (dsns.gov.ua)

Вітер ускладнює процес ліквідації лісової пожежі

Лісову пожежу у Чорнобильській зоні відчуження досі не можуть ліквідувати через декілька причин. Про це під час брифінгу заявив начальник Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Києві Ігор Шарій, передає РБК-Україна.

За словами Шарія, ліквідація лісової пожежі, яка почалася ще 4 квітня, затягується через сильний вітер та великі площі, охоплені вогнем.

"У Чорнобилі дуже великі площі та, на жаль, погодні умови не дозволяють працювати дуже швидко, тому що вітер роздуває по всій території, у зв'язку з сухою зимою у нас засуха. Тому пожежа поширювалася дуже швидко, стрімко. Зараз вона локалізована, але на таких площах відбувається тління на місці згарища", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше голова ДСНС Микола Чечоткін заявив, що лісова пожежа в Чорнобильській зоні не несе жодної загрози ні об'єкту "Укриття" на території ЧАЕС, ні сховищу радіоактивних відходів. Чечоткін наголосив, що ситуація контрольована.

Також РБК-Україна писало, що Росія запропонувала надати допомогу в боротьбі з лісовими пожежами на території Чорнобильської зони відчуження. У МЗС РФ заявили, що Москва готова надати допомогу Києву, але поки жодних прохань не отримувала.