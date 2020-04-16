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Пожежі у Чорнобилі: поліція знайшла ще одного палія

Новини » Суспільство     16.04.2020 - 19:12
Пожежі у Чорнобилі: поліція знайшла ще одного палія
Фото: вручення підозри (kv.npu.gov.ua)

Палієм виявився мешканець села Старі Соколи

У четвер, 16 квітня, правоохоронці повідомили про підозру в причетності до лісової пожежі у Чорнобильській зоні відчуження ще одному палію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

За даними поліції, 37-річний мешканець села Старі Соколи спричинив займання на території зони відчуження 13 квітня. Це був вже третій осередок вогню в зоні ЧАЕС.

"Чоловік спалював сміття, потім рештки тліючого багаття вивіз за село і висипав на суху траву. Там сталося загоряння сухостою. Вогонь перекинувся на територію лісу, а далі - у зону відчуження, де сталася масштабна пожежа", - розповіли правоохоронці.

Зазначається, що чоловіку повідомили у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 245 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу, арешту на термін до 6 місяців, обмеження волі до 3 років або позбавлення волі на той самий термін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція вручила підозру жителю села Рагівка у вчиненні пожежі в Чорнобильській зоні відчуження. Чоловік зізнався, що палив суху траву поблизу чорнобильського лісу, але пожежа стала неконтрольованою.

Також РБК-Україна писало, що в Чорнобильській зоні знову спалахнули лісові пожежі. Причиною нового займання став сильний вітер. Наразі рятувальники намагаються запобігти поширенню пожежі.

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