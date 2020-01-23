Шахраї в інтернет-магазині видурили в українців мільйони: як працювала схема

Шахраї в Україні організували інтернет-магазин та ошукали довірливих громадян на суму в два мільйони гривень. У поліцію надійшло близько 250 заяв від постраждалих від зловмисників, і ця кількість може зростати.

Правоохоронці попереджають українців про активізацію аферистів в інтернеті, які знаходять свої "жертви" на сайтах безкоштовних оголошень. Однак є також ризик потрапити на гачок нечесних на руку "ділків" і в онлайн-магазинах.

Люди скаржаться, що купували так меблі за низькими цінами, і для оформлення замовлення з них брали передоплату 50% вартості. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Після того, як замовники перераховували кошти на картку ФОП, покупку їм так і не привозили. Дзвінки на телефон аферистів нічого не дали - постійні "відмазки" щодо доставки товару через деякий час змінилися на відсутність зв'язку з абонентом.

Як розповів один з потерпілих, ціна на меблі була значно нижче, ніж в інших магазинах. Чоловіка навіть не збентежило, що вимагали перерахувати на рахунок половину вартості бажаної покупки.

Реквізити він отримав через Viber.

На сайті магазину вказаний офіс в Києві в одному з бізнес-центрів, але на місці нікого немає, а охоронець зізнався, що нічого про меблеву фірму не чув.

Як вказується в даних про реєстрацію юридичних осіб, ФОП, на ім'я якого потерпілі перераховували гроші, припинив діяльність 13 січня.

Рахунок зареєстрований на чоловіка, має прописку в селі у Дніпропетровській області - місцева староста зізналася, що він давно вже там не проживає.

Експерт Олена Куликова попереджає українців про велику кількість шахраїв в онлайні, і рекомендує робити покупки тільки у перевірених продавців. Також потрібно вимагати чеки, краще обходити стороною підозріло дешеві товари і не вносити завдаток.

Шахраї в інтернет-магазині обдурили українців на 2 мільйона