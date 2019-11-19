Шахрай під виглядом СБУшника зібрав 100 тисяч "пожертвувань" для учасників ООС (фото)

СБУ затримала афериста, який орудував під Черніговом
У Чернігові викрили і затримали шахрая, який займався "збором пожертвувань" на потреби учасників бойових дій та видавав себе за співробітника Служби безпеки України. Про це розповіли у прес-центрі СБУ.
При затриманні афериста у нього виявили підроблене посвідчення та автомат Калашникова російського виробництва.
Житель Києва зустрічався з комерсантами і бізнесменами в Чернігівській області та просив гроші нібито на потреби учасників ООС на Донбасі, зокрема правоохоронних органів.
Шахрай під виглядом СБУшника збирав "пожертвування" (Фото facebook.com/SecurSerUkraine)
Чоловікові вдалося обдурити підприємців на суму 100 тисяч гривень.
Також фальшивий СБУшник пропонував своє сприяння у вирішенні питань із перевезенням товарів через митницю на кордоні.
Було розпочато кримінальне провадження за ст. ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК.
Шахрай під виглядом СБУшника збирав "пожертвування" (Фото facebook.com/SecurSerUkraine)
Досудове розслідування триває.
Користувачі мережі зазначають, що шахрай міг виготовити таке "якісну" псевдопосвідчення СБУшника в друкарні.
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