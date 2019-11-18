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В Чернігові викрили "співробітника" СБУ

Новини » Надзвичайні події     18.11.2019 - 17:00
В Чернігові викрили "співробітника" СБУ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зловмисник використовував підроблене посвідчення

Служба безпеки України (СБУ) затримала в Чернігівській області жителя Києва, який використовував підроблене посвідчення співробітника спецслужби при контактах з комерсантами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що використовуючи посвідчення, зловмисник просив бізнесменів надати кошти начебто на потреби учасників бойових дій, у тому числі з правоохоронних органів. За попередньою інформацією слідства, суми "пожертв" сягали 100 тис. гривень. Крім того він пропонував нібито сприяння у вирішенні питань із перевезенням товарів через митний кордон.

Правоохоронці затримали зловмисника під час його перебування у Чернігові. У чоловіка було вилучено документ з ознаками підробки та вогнепальну зброю, схожу на автомат Калашникова російського виробництва.

Фото: затримання зловмисника (ssu.gov.ua)

Наразі розпочато кримінальне провадження за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що в Одесі правоохоронці викрили місцевого жителя, який займався вимаганням, видаючи себе за співробітника Служби безпеки України (СБУ).

РБК-Україна писало, що у Полтавській області засудили до 12 років позбавлення волі колишнього співробітника Міністерства внутрішніх справ України, який передавав розвідувальні дані Федеральній службі безпеки (ФСБ) Російської Федерації.

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