Шахраї придумали схему обману з компенсацією за карантин: як не потрапити на вудку

В Україні з'явився зовсім новий вид шахрайства (Фото: freepik.com)

Аферисти пропонують довірливим українцям виплати від держави за карантин і пандемію

Шахраї в Україні дуже швидко зорієнтувалися в ситуації та почали використовувати важкий період карантину для своїх афер. У новій схемі зловмисники пропонують вигадані онлайн-компенсації за карантин. Вони розповідають, що держава готова підтримати громадян в умовах пандемії, але за те, щоб "отримати" ці гроші, злочинці просять сплатити комісію.

У мережі з'явилися пропозиції про відшкодування компенсації за медичні послуги або оплати комунальних послуг або за оплату товарів іноземного виробництва. Як працює схема шахраїв, розповіли в пресслужбі НБУ.

Жертвам аферистів приходять смс-повідомлення. Користувачі при натисканні на повідомлення автоматично потрапляють на сервіс шахраїв. Далі на екрані з'являється інформація про велику компенсацію, в розмірі 50 тисяч гривень. Але щоб отримати ці гроші, потрібно сплатити комісію в розмірі від 100 до 200 гривень.

Як відзначають в Нацбанку, зазвичай оплатою комісії справа не закінчується. Шахраї починають вимагати оплату за формування рахунку, за верифікацію та інші вигадані послуги. І це відбувається до того часу, поки у жертви не закінчуються гроші на рахунку.

Українцям рекомендують ретельно перевіряти будь-яку інформацію з приводу компенсацій і звертатися в профільні державні установи за місцем проживання.

Якщо шахраї все-таки змогли втертися в довіру, то потрібно звернутися в кіберполіцію за номером: 0800 505 170. Або ж подати онлайн заяву на офіційному сайті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні з'явився новий вид шахрайства.

А також розповідали про те, що аферисти знайшли нову схему видурювання через програми для смартфонів.