Особлива жовтнева повня: кому вона принесе біди, а кому - удачу
20 жовтня відбудеться особлива повня в знаку Зодіаку Овен. Цьому періоду буде властива імпульсивність, азарт, швидкість і підвищена активність.
Про це Lite розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.
"В даному періоді спостерігається дисбаланс життєвих ситуацій, що не може не позначитися на імпульсивності і психічному аспекті характеру людини. Всі будуть прагнути до домінування, рівень ейфорії азарту швидко підвищується", - повідомила нам експерт.
За її словами, певний ступінь небезпеки може викликати те, що в таких ситуаціях різко зростає кількість спонтанних дій, що базуються на нав'язуванні своєї волі іншим.
"Може, це буде зовсім непросто, але в даній ситуації найкращим виходом буде тимчасова відмова від оформлення договорів, комунальних рахунків, кошторисів, корекції бізнес-планів та іншої фінансової та технічної документації. Якщо уникнути таких моментів не виходить, то в роботі з діловими паперами слід приділяти максимальну увагу всім пунктам", - радить Аріна.
Діти в цей період також стають надзвичайно активними і неслухняними, практично повністю ігноруючи думки і поради дорослих.
Гарний час повня в Овні принесе для:
- роботи, яка запланована для виконання в найкоротші терміни;
- справ, при виконанні яких потрібно використовувати інноваційні підходи, матеріали і технології;
- справ, що вимагають швидкої реакції і адекватного сприйняття дійсності;
- професійної діяльності, що має безпосереднє відношення до металу і вогню - в металургії, важкій промисловості, технічних спеціальностях, медицині;
- лагодження різних приладів - як з домашнього вжитку, так і офісної або виробничої техніки;
- ведення будівельних і ремонтних робіт, а також оформлення інтер'єру та екстер'єру;
- ділових поїздок, відряджень, симпозіумів, конференцій та інше.
Раніше астролог попередила також про важливий період, пов'язаний з напругою планети Марс в Плутоні.