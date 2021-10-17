Особлива жовтнева повня: кому вона принесе біди, а кому - удачу

20 жовтня відбудеться особлива повня в знаку Зодіаку Овен. Цьому періоду буде властива імпульсивність, азарт, швидкість і підвищена активність.

"В даному періоді спостерігається дисбаланс життєвих ситуацій, що не може не позначитися на імпульсивності і психічному аспекті характеру людини. Всі будуть прагнути до домінування, рівень ейфорії азарту швидко підвищується", - повідомила нам експерт.

За її словами, певний ступінь небезпеки може викликати те, що в таких ситуаціях різко зростає кількість спонтанних дій, що базуються на нав'язуванні своєї волі іншим.

"Може, це буде зовсім непросто, але в даній ситуації найкращим виходом буде тимчасова відмова від оформлення договорів, комунальних рахунків, кошторисів, корекції бізнес-планів та іншої фінансової та технічної документації. Якщо уникнути таких моментів не виходить, то в роботі з діловими паперами слід приділяти максимальну увагу всім пунктам", - радить Аріна.

Діти в цей період також стають надзвичайно активними і неслухняними, практично повністю ігноруючи думки і поради дорослих.

Гарний час повня в Овні принесе для: