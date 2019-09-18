Потужний західний циклон: синоптики зробили екстрене попередження

Погода в Україні 19 вересня буде холодною і дощовою, в нічний час можливі суттєві зниження температур. При тому, що вітер з Західної Європи принесе дощі, вони будуть несильними. Також очікуються сильні шквали вітру. Циклон торкнеться західних та північних регіонів. Про це повідомляється в оновленому прогнозі Укргідрометцентру, а також на міжнародному метеорологічному порталі Windy.

Рівень тепла в Україні в четвер буде приблизно однаковим по всій країні. Традиційно, найтепліше буде на півдні країни - +16... +19 градусів. При цьому в західних, східних, північних і центральних регіонах температура триматиметься на рівні до +12... +17 градусів тепла.

Погода в Україні 19 вересня - синоптики попередили про наближення циклону (скріншоти: meteo.gov.ua)

До речі, дощі очікуються в Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Сумській та Чернівецькій областях. На решті території нашої країни очікується суха погода з мінливою хмарністю.

У нічний час середня температура дорівнюватиме +5... +8 градусам тепла. У південних регіонах – до +6... +9 градусів.

Погода в Україні 19 вересня - синоптики попередили про наближення циклону (фото: Getty Images)

Крім того, очікуються пориви вітру до 15-24 м/с. І, хоча в Укргідрометцентрі стверджують, що шквали будуть тільки 18 вересня, міжнародний метеорологічний портал Windy вказує на продовження тенденції. Там додали, що в четвер спостерігатимуться грозові зливи, в тому числі і в Київській області.

Погода в Україні 19 вересня - синоптики попередили про наближення циклону (скріншоти: windy.com)

Народний прогноз: у давнину наші пращури зиму визначали по осиковим листям: якщо вони лягають обличчям вверх — до студеної зими, зворотньою стороною догори — зима буде теплою, а якщо і так і сяк — то зима помірною буде.

Нагадаємо, що раніше синоптики спрогнозували швидке потепління.