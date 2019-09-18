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Синоптики спрогнозували потепління незабаром

Новини » Суспільство    18.09.2019 - 11:59
Синоптики спрогнозували потепління незабаром
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Потепління в Україні очікується до кінця тижня

Погода в Україні до кінця тижня почне поліпшуватися, очікується значне потепління. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, п'ятниця і субота ще будуть відносно холодними, але з неділі - 22 вересня - почне теплішати і на початку наступного тижня очікується тепла погода.

Синоптики спрогнозували потепління незабаром

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Україну насуваються заморозки, які прогнозуються на найближчі дні - 20-22 вересня. У Карпатах та на високогір'ї можливий сніг, а завтра, 19 вересня, по всій країні пройдуть дощі. Також повідомляється, що поривчастий вітер почне поступово слабшати, швидкість вітру буде опускатися нижче штормових значень.

Сьогодні, 18 вересня, погода в Україні різко погіршилася - по всій країні оголосили штормове попередження. По Києву і Київській області вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Вночі у західних областях, а вдень і по всій Україні прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Також майже у всіх регіонах пройдуть дощі, без опадів лише в Миколаївській області.

У Києві очікується сильний вітер
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