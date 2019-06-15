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Біля Києва внаслідок пожежі на автостоянці згоріли маршрутки

Новини » Надзвичайні події    15.06.2019 - 08:10
Біля Києва внаслідок пожежі на автостоянці згоріли маршрутки
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Вишгородському районі вночі згоріли 10 "Богданів"

У Київській області вночі у суботу, 15 червня, виникла пожежа на автостоянці смт Димер Вишгородського району, внаслідок якої згоріли маршрутні автобуси. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр Держслужби України із надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що вогонь виник о 2:40 ночі. Рятувальники негайно виїхали на виклик та о 3:52 їм вдалося ліквідувати пожежу. 

"Вогнем знищено 10 маршрутних автобусів "Богдан". Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, 7 червня 2019 вночі у Києві рятувальники ліквідували пожежу на території колишньої автобази.  Як виявилося, горіло 2 легкових автомобілі на відстані 15 м від будівлі-ангару, та металева прибудова до ангару на площі 120 кв. м, в якій знаходився легковий автомобіль. 

 

Додамо, що у жовтні 2018 року в Італії сталася масштабна пожежа в порту, в результаті якої згоріли кілька сотень автомобілів. Тоді був затоплений порт Савоні, включаючи два термінали, де знаходилися автомобілі для експорту в країни Близького Сходу. Морська вода призвела до короткого замикання, а потім, потрапивши в акумулятори автомобілів, сталася серія вибухів.

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