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В Україну повертаються грози

Новини » Суспільство    01.09.2019 - 20:29
В Україну повертаються грози
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У західних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза

Погода в Україні завтра, 2 вересня, буде переважно сухою, дощ очікується місцями в західних областях країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, 2 вересня без опадів, лише у західних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.

Температура вночі від +12 до +17 градусів, на узбережжі морів до +21, у східних областях місцями від +8 до +11. Вдень повітря прогріється до +32 градусів.

Нагадаємо, погода на наступному тижні погіршиться, очікується нічне зниження температури до +9.

Так, за даними синоптиків тиждень в Україні розпочнеться з грозових дощів у західних областях. У вівторок температура повітря вдень коливатиметься від +26 до +32, вночі від +12 до +17.

За прогнозом Наталки Діденко, 2 вересня в Україні збережеться спекотна літня погода. Лише в західних областях можливі локальні дощі. Температура повітря вдень підніметься до +32. Зокрема, на початку тижня в Україні збережеться ще річна, переважно сонячна і спекотна погода. Проте в західних областях можливі локальні дощі з грозами. У понеділок температура повітря вдень коливатиметься від +28 до +32 градусів, проте вночі та вранці стовпчики термометрів опустяться до позначок +12-17.

Наступного тижня температура в Україні опуститься до +9 В Україні завтра очікується спека до +32
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