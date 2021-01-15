Землетрус в Індонезії: кількість жертв суттєво зросла

Фото: землетрус в Індонезії (twitter.com)

В Індонезії в результаті землетрусу загинули щонайменше 26 осіб. Поранення отримали близько 600 жителів регіону.

Про це повідомляє Agence France-Presse.

Всі жертви землетрусу були виявлені в місті Мамуджу. При цьому місцева служба з ліквідації наслідків стихійного лиха попереджає, що кількість жертв може зрости.

З-за сильного землетрусу в Мамуджу також вирішилася лікарня. Під завалами знаходяться близько 10 осіб, проводиться їх евакуація.

Нагадаємо, в ніч на 15 січня на індонезійському острові Сулавесі стався сильний землетрус магнітудою 6,2 бала. Спочатку повідомлялося про сім жертв землетрусу і більше ніж 600 поранених.

Відзначимо, в кінці грудня Хорватію сколихнули потужні землетруси. Підземні поштовхи були зафіксовані кілька днів. Тоді жертвами стали сім осіб. Серед загиблих була неповнолітня дівчинка.

Також РБК-Україна писало, що 30 жовтня у турецькому Ізмірі стався землетрус, яке спричинило серйозні руйнування в місті. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 знаходився біля узбережжя в Егейському морі. В результаті наслідків загинув 141 людина.