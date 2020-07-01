Потужна злива в Миколаєві за годину перетворила вулиці на озера (відео)

Миколаїв затопило дощами (фото: pixabay.com)

У Миколаєві злива за годину перетворила місто на озеро

У Миколаєві 30 червня пройшла сильна злива та шквальний вітер. Буквально за годину опади перетворили місто на озеро і затопили все навколо.

Як повідомляє видання "НикВести", затопило Московську і Спаську. Також на перетині зазначених вулиць шквальний вітер повалив на проїжджу частину дерево, рух утруднено.

Також затопило вулицю Курортну в мікрорайоні Намив біля обласної клінічної лікарні та міського пологового будинку №3.

Злива в Миколаєві затопила вулиці (фото: nikvesti.com)

Вода залила не лише проїжджу частину, а й тротуари. Через затоплення зупинилися тролейбуси.

Така велика кількість опадів в Миколаєві випадає вже третій раз за місяць. Кожен раз міські зливові стоки з водою не справляються. Раніше чиновники запевняли, що їх забила трава, яку напередодні скосили на узбіччях. Зараз обіцяють за три тижні встановити додаткові колодязі.

У Миколаєві пройшла сильна злива (відео: YouTube)

Як ми раніше писали, жителі Маріуполя зіткнулися з великими проблемами після сильної зливи.

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Автор: Людмила Жукова