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Маріуполь пішов під воду після сильної зливи: фото і відео стихії

STYLERЖиття    29.06.2020 - 22:14
Маріуполь пішов під воду після сильної зливи: фото і відео стихії
Злива (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Жителі Маріуполя зіткнулися з великими проблемами після сильної зливи

Маріуполь постраждав від сильної зливи, яка пройшла в понеділок, 29 червня. Дощові каналізації не справлялися з великим потоком води і в результаті багато територій, які були розташовані в низинах, опинилися під водою.

Стихія паралізувала все місто Донецької області. Деякі машини повністю затопило. При цьому піднявся шквальний вітер, який ламав дерева і зносив дахи. У зв'язку зі зливою в місті зупинили електротранспорт на ряді ділянок доріг. Про це повідомляє сайт міста "0629".

Маріуполь пішов під воду після сильної зливи: фото і відео стихії

Маріуполь пішов під воду після сильної зливи: фото і відео стихії

Злива в Маріуполі (фото: 0629.com.ua)

При цьому найважча ситуація спостерігалася в Кальмиусском районі. Там під мостом, в районі кладовища, утворилася величезна яма, транспорту довелося буквально пропливати. Під мостом у воді застрягла маршрутка і легковий автомобіль.

Маріуполь пішов під воду після сильної зливи: фото і відео стихіїМаріуполь пішов під воду після сильної зливи: фото і відео стихії

Злива в Маріуполі (фото: mariupolnews.com.ua)

По вул. Заозерная в результаті дощу під воду пішов автомобіль Mitsubishi Lancer і пасажирський автобус. Застряглий транспорт витягали з допомогою троса, прив'язаного до вантажного автомобіля. На місці працювали автомобілі рятувальників.

Маріуполь пішов під воду після сильної зливи: фото і відео стихії

Злива в Маріуполі (фото: 0629.com.ua)

На проспекті Металургів, 143 на авто впало дерево. Крім того, багато дерев завалилися на проїжджу частину, і пошкодили електропроводи. У деяких районах міста люди залишилися без електроенергії.

Злива в Маріуполі (відео: YouTube)

Потужна злива також стала причиною кількох аварій на дорогах. А в парку "Веселка" дощ змив покриття з дитячого майданчика.

Маріуполь пішов під воду після сильної зливи: фото і відео стихії

Злива в Маріуполі (фото: 0629.com.ua)

Нагадаємо, що злива затопила ще один популярний курорт Західної України – Моршин.

Раніше сильні дощі затопили Рівне. Ситуація ускладнювалася тим, що під час роботи комунальників злива не припинялася.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Донецкая областьливень
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