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Мощный ливень в Николаеве за час превратил улицы в озера (видео)

STYLERЖизнь    01.07.2020 - 08:31
Мощный ливень в Николаеве за час превратил улицы в озера (видео)
Николаев затопило дождями (фото: pixabay.com)

В Николаеве ливень за час превратил город в озеро

В Николаеве 30 июня прошел сильный ливень и шквальный ветер. Буквально за час осадки превратили город в озеро и затопили все вокруг.

Как сообщает издание "НикВести", затопило Московскую и Спасскую. Также на пересечении указанных улиц шквальный ветер повалил на проезжую часть дерево, движение затруднено.

Также затопило улицу Курортную в микрорайоне Намыв возле областной клинической больницы и городского роддома №3.

Мощный ливень в Николаеве за час превратил улицы в озера (видео)Мощный ливень в Николаеве за час превратил улицы в озера (видео)Ливень в Николаеве затопил улицы (фото: nikvesti.com)

Вода залила не только проезжую часть, но и тротуары. Из-за затопления остановились троллейбусы.

Такое большое количество осадков в Николаеве выпадает уже третий раз за месяц. Каждый раз городские ливневые стоки с водой не справляются. Ранее чиновники уверяли, что их забила трава, которую накануне скосили на обочинах. Сейчас обещают за три недели установить дополнительные колодцы.

В Николаеве прошел сильный ливень (видео: YouTube)

Как мы ранее писали, жители Мариуполя столкнулись с большими проблемами после сильного ливня.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины дождиНиколаев
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