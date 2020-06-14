Потужні грози Україну накриють: синоптики дали прогноз на неділю

Погода в Україні буде з потужними грозами
Погода в Україні 14 червня, в неділю, відзначиться рясними опадами з грозами. При цьому руйнівний циклон накриє всі області України. Разом з опадами в Україну прийдуть похолодання до +21 градуса протягом дня. Максимальні показники тепла досягнуть +31 градуса на сході країни. Детальний прогноз синоптиків опублікований на сайті Укргідрометцентру.
Як повідомляється в оновленому прогнозі, неділя в Україні буде дощовою та теплою. За даними синоптиків, циклон накриє всі області нашої країни. При цьому пориви вітру будуть досягати 7-12 м/с.
Найтепліше буде 14 червня буде на півдні та сході України, де рівень тепла підніметься до +25... +31 градусів. Виняток становитиме Одеська область, де синоптики прогнозують +22... +24 градуси. У західних областях буде прохолодніше всього – від +21 до +27 градусів протягом дня. Трохи тепліше буде в центральних районах, де градусники покажуть +24... +27 градусів.
Ужгород – +24...+26
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +22...+24
Рівне – +22...+24
Житомир – +23...+25
Вінниця – +25...+27
Одеса – +22...+24
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +25...+28
Сімферополь – +24...+26
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +24...+26
Суми – +26...+28
Полтава – +26...+28
Дніпро – +26...+28
Запоріжжі – +26...+28
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +29...+31
Харків – +28...+30
Київ – +24...+26
Погода в Україні 14 червня буде спекотною і дощовою (карта: meteo.gov.ua)
Уточнюється, що дощі будуть настільки сильними в західних областях, що рівні річок піднімуться на 1 м.
"Протягом ночі 14 червня на річках східної частини Закарпатської області очікується відновлення підвищення рівнів води на 0,5-1,0 м над рівнями на 8:00 13 червня", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, що раніше головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.
Варто нагадати, що раніше в Дніпрі за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів. На відео потрапили наслідки негоди.
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Автор: Киселева Анна