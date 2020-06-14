Потужні грози Україну накриють: синоптики дали прогноз на неділю

Погода в Україні 14 червня (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні буде з потужними грозами

Погода в Україні 14 червня, в неділю, відзначиться рясними опадами з грозами. При цьому руйнівний циклон накриє всі області України. Разом з опадами в Україну прийдуть похолодання до +21 градуса протягом дня. Максимальні показники тепла досягнуть +31 градуса на сході країни. Детальний прогноз синоптиків опублікований на сайті Укргідрометцентру.

Як повідомляється в оновленому прогнозі, неділя в Україні буде дощовою та теплою. За даними синоптиків, циклон накриє всі області нашої країни. При цьому пориви вітру будуть досягати 7-12 м/с.

Найтепліше буде 14 червня буде на півдні та сході України, де рівень тепла підніметься до +25... +31 градусів. Виняток становитиме Одеська область, де синоптики прогнозують +22... +24 градуси. У західних областях буде прохолодніше всього – від +21 до +27 градусів протягом дня. Трохи тепліше буде в центральних районах, де градусники покажуть +24... +27 градусів.

Ужгород – +24...+26

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +23...+25

Вінниця – +25...+27

Одеса – +22...+24

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +25...+28

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +24...+26

Суми – +26...+28

Полтава – +26...+28

Дніпро – +26...+28

Запоріжжі – +26...+28

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +29...+31

Харків – +28...+30

Київ – +24...+26

Погода в Україні 14 червня буде спекотною і дощовою (карта: meteo.gov.ua)

Уточнюється, що дощі будуть настільки сильними в західних областях, що рівні річок піднімуться на 1 м.

"Протягом ночі 14 червня на річках східної частини Закарпатської області очікується відновлення підвищення рівнів води на 0,5-1,0 м над рівнями на 8:00 13 червня", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що раніше головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.

Варто нагадати, що раніше в Дніпрі за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів. На відео потрапили наслідки негоди.

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Автор: Киселева Анна