Мощные грозы накроют Украину: синоптики дали прогноз на воскресенье

Погода в Украине 14 июня (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине будет с мощными грозами

Погода в Украине 14 июня, в воскресенье, отметится обильными осадками с грозами. При этом разрушительный циклон накроет все области Украины. Вместе с осадками в Украину придут похолодания до +21 градуса в течение дня. Максимальные показатели тепла достигнут +31 градуса на востоке страны. Подробный прогноз синоптиков опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Как сообщается в обновленном прогнозе, воскресенье в Украине будет дождливым и теплым. По данным синоптиков, циклон накроет все области нашей страны. При этом порывы ветра будут достигать 7-12 м/с.

Теплее всего будет 14 июня будет на юге и востоке Украины, где уровень тепла поднимется до +25… +31 градусов. Исключение составит Одесская область, где синоптики прогнозируют +22… +24 градуса. В западных областях будет прохладнее всего – от +21 до +27 градусов в течение дня. Немного теплее будет в центральных районах, где градусники покажут +24… +27 градусов.

Ужгород – +24...+26

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +23...+25

Винница – +25...+27

Одесса – +22...+24

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+28

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +24...+26

Суммы – +26...+28

Полтава – +26...+28

Днепр – +26...+28

Запорожье – +26...+28

Донецк – +27...+29

Луганск – +29...+31

Харьков – +28...+30

Киев – +24...+26

Погода в Украине 14 июня будет жаркой и дождливой (карта: meteo.gov.ua)

Уточнятся, что дожди будут настолько сильными в западных областях, что уровни рек поднимутся на 1 м.

"В течение ночи 14 июня на реках восточной части Закарпатской области, ожидается возобновление повышения уровней воды на 0,5-1,0 м над уровнями на 8:00 13 июня", - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат.

Стоит напомнить, что ранее в Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков. На видео попали последствия непогоды.

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Автор: Киселева Анна