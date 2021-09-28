Морози скасовуються: синоптики оновили прогноз погоди на кінець вересня

Погода в Україні в найближчі кілька днів буде суха і сонячна. Температура повітря буде невисокою і найхолодніше буде ночами. Однак нічні заморозки поки не прогнозують.

Про те, яка погода чекає українців, розповіли в Українському гідрометцентрі та синоптик Наталка Діденко .

За прогнозом Наталки Діденко, 29 вересня найтепліше буде в західних і південних областях. Вдень повітря прогріється до +14 +19 градусів. Найхолодніше буде на півночі, +10 +14 градусів. У центральних і східних областях від +12 до +17 градусів.

"Найтеплішими обіцяють бути Одеська, Чернівецька, Закарпатська область і Крим. А найхолоднішими - Сумська, Чернігівська, Київська, Полтавська, Харківська, Луганська. Ночі в Україні залишаються холодними - антициклон з північних районів, десь в межах + 3 + 9 градусів", - розповіла синоптик.

Карта погоди

Синоптик зазначила, що дощі в Україні не очікуються, хіба що в Криму може бути пару крапель. І таку погоду в Україні Діденко прогнозує до кінця цього тижня, в тому числі й на вихідні.

У Києві 29 вересня буде сухо і ясно. Вночі в столиці + 4 +7 градусів, вдень повітря прогріється до +10 + 13 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 29 вересня

За прогнозом Українського гідрометцентру, 30 вересня невеликий дощ може пройти на Волині, у Львівській області та на Закарпатті.

Нічна температура повітря опуститься в більшості областей до + 3 +5 градусів, вдень очікується від +12 до +14 градусів, тільки на Заході та в південних областях до +14 + 17 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 30 вересня