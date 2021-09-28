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Морозы отменяются: синоптики обновили прогноз погоды на конец сентября

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Вторник 28 сентября 2021 20:30
Морозы отменяются: синоптики обновили прогноз погоды на конец сентября Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие несколько дней будет сухая и солнечная. Температура воздуха будет невысокой и холоднее всего будет по ночам. Однако ночные заморозки пока не прогнозируют.

О том, какая погода ждет украинцев, рассказали в Украинском гидрометцентре и синоптик Наталка Диденко.

По прогнозу Наталки Диденко, 29 сентября теплее всего будет в западных и южных областях. Днем воздух прогреется до +14 +19 градусов. Холоднее всего будет на севере, +10 +14 градусов. В центральных и восточных областях от +12 до +17 градусов.

"Самыми теплыми обещают быть Одесская, Черновицкая, Закарпатская область и Крым. А самыми холодными – Сумская, Черниговская, Киевская, Полтавская, Харьковская, Луганская. Ночи в Украине остаются холодными – антициклон с северных районов, где-то в пределах +3 +9 градусов", - рассказала синоптик.

Морозы отменяются: синоптики обновили прогноз погоды на конец сентября

Карта погоды

Синоптик отметила, что дожди в Украине не ожидаются, разве что в Крыму может быть пару капель. И такую погоду в Украине Диденко прогнозирует до конца этой недели, в том числе и на выходные.

В Киеве 29 сентября будет сухо и ясно. Ночью в столице +4 +7 градусов, днем воздух прогреется до +10 +13 градусов.

Морозы отменяются: синоптики обновили прогноз погоды на конец сентября

Карта погоды в Украине на среду, 29 сентября

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 30 сентября небольшой дождь может пройти на Волыни, во Львовской области и на Закарпатье.

Ночная температура воздуха опустится в большинстве областей до +3 +5 градусов, днем ожидается от +12 до +14 градусов, только на западе и в южных областях до +14 +17 градусов.

Морозы отменяются: синоптики обновили прогноз погоды на конец сентябряКарта погоды в Украине на четверг, 30 сентября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики обновили прогноз погоды на октябрь в Украине.

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