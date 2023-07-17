Мороженое дома в 100 раз круче магазинного. Понадобится всего 2 ингредиента
Домашнее мороженое получается в разы вкуснее магазинного. Оно не содержит консервантов, вы сами можете регулировать количество сахара и готовить его снова и снова, ведь это так просто!
Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на своем канале YouTube.
Составляющие
- Сливки 33% - 500 г
- Молоко сгущенное - 300-350 г (по вкусу)
Вафельные коржи или печенье - по желанию для придания мороженому формы
Как приготовить десерт?
Вылейте очень холодные сливки жирностью не менее 33% в посуду для взбивания. Емкость и венчики миксера тоже можно предварительно охладить.
Начните взбивать на малых оборотах, чтобы сливки не разбрызгивались, затем обороты можно увеличить.
Когда сливки сбились до густого состояния, добавьте сгущенку и взбейте еще пару минут.
Если добавить какао, получится шоколадное мороженое. А добавив вареную сгущенку, вы получите крем-брюле. Кроме того, в массу можно положить орешки, шоколадную крошку или другие наполнители.
Сформировать мороженое можно с помощью печенья или вафельных коржей.
Положите печенье или коржи в форму, выложите наши взбитые сливки, а сверху прикройте слоем печенья или другим коржом.
Поставьте мороженое в морозильную камеру на 5-7 часов до полного застывания.
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