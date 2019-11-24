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Мороз гризтиме щоки: українців попередили про холод і штормовий вітер

STYLERЖиття    24.11.2019 - 17:20
Мороз гризтиме щоки: українців попередили про холод і штормовий вітер
Погода в Україні 25 листопада буде холодна (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Потепління очікується з 28 листопада разом з опадами

Погода в Україні у понеділок, 25 листопада, не принесе тепло - очікується морозний початок тижня переважно без істотних опадів, за винятком західних регіонів та Вінницької області. Про це розповіла відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Холодну погоду в нашій країні провокує антициклон Quincу, який блокує атлантичні та середземноморські, західні й південно-західні теплі повітряні потоки, уточнила експерт.

Тому в Україні мороз і далі "гризтиме наші носи й щоки".

Також синоптик розповіла про пориви вітру. Напрямок потоків - південно-західний, сила вітру складе від 5 до 12 метрів на секунду. Є ймовірність штормового вітру в Приазов'ї.

Температура повітря 25 листопада протягом дня очікується в середньому по країні від -3 до +4. Вночі термометри покажуть від -9 до -3 градусів.

Мороз гризтиме щоки: українців попередили про холод і штормовий вітер

Погода в Україні 25 листопада принесе мороз до -9 градусів (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Найтепліше буде на Заході та Півдні: вночі прогнозується від -3 до +3 градусів, вдень від +1 до +6 градусів, а на Закарпатті температура повітря становитиме від +6 до +10 градусів.

У столиці 25 листопада буде холодна суха погода. У Києві стовпчики термометрів вдень коливатимуться в межах -2... +2 градуси, а в нічний час очікується від -7 до -5 градусів.

Діденко додала, що з 28 листопада очікується потепління разом з опадами.

Мороз гризтиме щоки: українців попередили про холод і штормовий вітер

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

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Новини України ГідрометцентрНаталка Диденко
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