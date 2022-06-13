Не тільки морква: топ-3 продукти для хорошого зору

Багато хто чув, що морква корисна для очей, проте є й інші продукти, які позитивно впливають на зір. Звичайно, вони не замінять окуляри і не допоможуть в разі захворювань, але можуть поліпшити і зберегти здоров'я очей.

Лікарі назвали кращі продукти для хорошого зору. Про це пише Telegram-канал "Лікар у кишені".

Чорниця

В складі багатьох препаратів очей. Чорниця допомагає очам відновитися після перенапруги завдяки наявності в складі антоціанів - речовин, які надають їй чорно-синього кольору. Вчені довели: регулярне вживання ягоди сприяє відновленню зору після впливу яскравого світла і допомагає підтримувати здоров'я сітківки.

Морська риба

Джерело жирних кислот. Вони незамінні в роботі кровоносної системи. Зберігають цілісність клітин, служать профілактикою синдрому сухого ока, дегенеративних змін сітківки.

Бобові

Сочевиця, квасоля, нут, горох для зору - саме те. Бобові багаті цинком. Він підтримує стан сітківки, допомагає довше зберегти прозорість кришталика і запобігає ризику розвитку катаракти.