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Не тільки морква: топ-3 продукти для хорошого зору

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Понеділок 13 червня 2022 17:02
Не тільки морква: топ-3 продукти для хорошого зору Продукти для зору (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Багато хто чув, що морква корисна для очей, проте є й інші продукти, які позитивно впливають на зір. Звичайно, вони не замінять окуляри і не допоможуть в разі захворювань, але можуть поліпшити і зберегти здоров'я очей.

Лікарі назвали кращі продукти для хорошого зору. Про це пише Telegram-канал "Лікар у кишені".

Чорниця

В складі багатьох препаратів очей. Чорниця допомагає очам відновитися після перенапруги завдяки наявності в складі антоціанів - речовин, які надають їй чорно-синього кольору. Вчені довели: регулярне вживання ягоди сприяє відновленню зору після впливу яскравого світла і допомагає підтримувати здоров'я сітківки.

Морська риба

Джерело жирних кислот. Вони незамінні в роботі кровоносної системи. Зберігають цілісність клітин, служать профілактикою синдрому сухого ока, дегенеративних змін сітківки.

Бобові

Сочевиця, квасоля, нут, горох для зору - саме те. Бобові багаті цинком. Він підтримує стан сітківки, допомагає довше зберегти прозорість кришталика і запобігає ризику розвитку катаракти.

Нагадаємо, раніше вчені назвали продукти, які підвищують ризик втрати зору.

Ми також повідомляли, які 4 продукти покращують пам'ять і роботу мозку.

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