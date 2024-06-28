Монолиты возвращаются? Загадочная плита появилась через 4 года в новом месте

Загадочный плоский монолит с зеркальными сторонами снова появился. Его нашли в глухой пустыне вблизи Лас-Вегаса. Светоотражателя треугольная конструкция длиной в 195 сантиметров и шириной в 33 сантиметра каждой грани появилась снова неоткуда на прошлой неделе и смутила местную полицию.

В Национальном заповеднике пустыни в Неваде его увидели в районе мест для походов, примерно в часе езды от Лас-Вегаса. Монолит напугал туристов, и полиция решила его убрать.

"Вчера днем мы помогли с удалением предмета из соображений общественной безопасности и экологии", - сообщили в полиции.

Они добавили, что объект изготовлен из светоотражающего листового металла, сложенного треугольником и закрепленного арматурой и бетоном.

В пустыне снова появился странный монолит (фото: instagram.com/lvmpd)

Кроме того, в полиции указали, что монолит был незаконно установлен на федеральной земле, созданной для защиты толстолоба, и является домом для редких растений.

Пока власти не понимают, что делать с этим монолитом, но планируют его хранить в тайном месте.

"Остается неизвестным, как предмет попал в месторасположение или кто может нести ответственность", - говорят в полиции.

Стоит напомнить, что прошло около четырех лет после того, как подобные статуи были найдены в Бельгии, Румынии, на острове Уайт, в Украине и нескольких штатах США.

Эти конструкции сравнили с объектом, который появляется в фильме Стэнли Кубрика "2001: Космическая одиссея". В фильме были большие черные монолиты, созданные невидимым инопланетным видом, которые придумал автор романа Артур К. Кларк.