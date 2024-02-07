Гарвардский профессор заявляет, что нашел обломки инопланетного аппарата: фотодоказательства

Процессор естественных наук из Гарвардского университета Ави Леб утверждает, что нашел образцы инопланетной технологии. Однако другие ученые подвергают сомнению заявление Леба.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Futurism .

На чем базируется громкое заявление ученого

Леб опубликовал новое исследование, посвященное изучению металлических сфер, которые его команда нашла в прошлом году на дне Тихого океана. Ученый считает, что это обломки космического аппарата внеземной цивилизации.

По словам ученого, инопланетный аппарат мог походить на один из зондов "Вояджер", который почти полвека назад отправили на исследование Солнечной системы.

Также в новом исследовании Леб изучил метеорит под названием IM1. Он упал в Тихий океан недалеко от Папуа-Новой Гвинеи почти десять лет назад. Долгое время это небесное тело не интересовало ученых, пока в 2022 году за его изучение не взялся Леб. Исследование подтвердило, что это был первый межзвездный объект, упавший на Землю.

В прошлом году команда ученых отправилась на поиски этого метеорита на дне Тихого океана и обнаружила сотни металлических сфер. По мнению Леба, это - обломки IM1 или же остатки от внеземных технологий.

Образцы, которые изучал Ави Леб (фото: Daily Mail)

В то же время другие ученые осенью прошлого года заявили, что находка Леба не имеет никакого отношения к инопланетянам. Скорее всего, обломки появились в результате ядерных испытаний или были угольной золой, то есть отходами промышленного производства.

Леб провел новое исследование, чтобы его результатами убедить скептиков. Новые результаты показывают, что химический состав сфер отличается от любого известного материала в Солнечной системе. Анализ показал, что эти объекты происходят не из Солнечной системы. Сам профессор считает, что коллеги просто завидуют его открытию.

Образцы, которые изучал Ави Леб (фото: Daily Mail)

Исследователь не планирует останавливаться и намерен организовать еще одну экспедицию, чтобы обнаружить на дне Тихого океана большие фрагменты инопланетного объекта.

Леб полагает, что инопланетян нужно искать не в очень далеком космосе. По его мнению, следует ориентироваться на выявление инопланетных зондов, которые могут находиться в Солнечной системе.